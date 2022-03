“All’Inter mi fecero una richiesta”: Conte, rivelazione e frecciata

Duro sfogo di Antonio Conte per quanto sta accadendo nelle file del Tottenham: la rivelazione sull’Inter non passa perciò inosservata

Antonio Conte non sta attraversando un momento semplice sulla panchina del Tottenham. Difficilmente prima d’ora il tecnico aveva dovuto affrontare, infatti, un problema tanto evidente di mancata continuità di risultati utili.

Il Tottenham questa sera affronterà in casa l’Everton per la 28esima giornata di Premier League. Gli Spurs arrivano alla gara, però, reduci dall’eliminazione (inaspettata quanto sofferta) dalla FA Cup incassata martedì 1° marzo contro il Middlesbrough, con un gol segnato al 107′ dal classe 2002 Josh Coburn.

Proprio in merito al match di questa sera, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa, celando poco il malessere vissuto in questa stagione che sembra non voler effettivamente decollare. In quest’occasione, poi, il tecnico ha fatto anche un riferimento all’Inter che non è passato inosservato. Ecco cos’ha dichiarato.

Tottenham, duro sfogo di Conte: “L’Inter mi ha dato la possibilità di fare ciò che volevo”

Il Tottenham attualmente è in corsa per l’accesso all’Europa. Con 42 punti la squadra è al momento settima in Premier League e l’insoddisfazione di Antonio Conte sta diventando sempre più evidente. Nel corso della conferenza stampa, tenuta in vista di Tottenham-Everton, il tecnico ha fatto riferimento al biennio trascorso sulla panchina dell’Inter in Serie A: “Quando l’Inter è venuta a casa mia per ingaggiarmi, mi ha chiesto di vincere in due anni e mi ha dato la possibilità di fare ciò che volevo“.

“In due anni abbiamo vinto lo scudetto – ha proseguito nel corso della conferenza Conte – e ora l’Inter è una delle migliori squadre d’Italia. Con il Tottenham onestamente di questo non si parlava. La situazione che ho trovato qui è totalmente diversa, non possiamo confrontare la situazione con la mia esperienza all’Inter. Per questo dobbiamo essere concentrati per finire la stagione nel migliore dei modi, poi la situazione sarà molto più chiara”.