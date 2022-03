“Giusto così”: l’ex Milan piazza la stoccata e fa infuriare i tifosi rossoneri

Parole forti quelle dell’ex Milan che fanno infuriare i tifosi rossoneri visto il suo trasferimento l’estate scorsa

Il Milan lo scorso anno ha conquistato la qualificazione in Champions League e Paolo Maldini ha deciso per una linea ‘dura’ per i rinnovi. Non si è piegato alle richieste dei procuratori di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu: ha formulato un’offerta, anche molto alta, che è stata rifiutata. Così ha deciso di andare avanti per la sua strada, lasciando andare a parametro zero i due giocatori. Il primo si è accasato al PSG, il secondo all’Inter. Inutile dire che quello del turco è stato ritenuto più che un tradimento dalla tifoseria rossonera.

Hakan Calhanoglu ha sostituito lo Christian Eriksen nella formazione dell’Inter. Le qualità e la caratura dei giocatori sono del tutto diverse, ma le prestazioni del turco -seppur discontinue- sono state di alto livello fino a questo momento. I rapporti coi tifosi del Milan sono ora rovinati, anche per degli atteggiamenti che gli stessi tifosi non hanno mandato giù. E le dichiarazioni rilasciate oggi dal giocatore non fanno altro che alimentare l’astio.

Inter, Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan

Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’UEFA nell’UCL Weekly Magazine Show: “Sapevo di essere approdato in una grande squadra. L’estate scorsa i dirigenti dell’Inter mi hanno parlato dei loro obiettivi e voglio raggiungerli anch’io. L’approdo dal Milan? Giusto così. E’ stato un buon trasferimento per me, ho fatto la scelta giusta”. Parole che faranno infuriare i tifosi rossoneri, soprattutto per gli alti e bassi che ha avuto il trequartista a Milanello.

Calhanoglu è infatti andato via forse al termine della sua miglior stagione con la maglia del Milan. Proprio mentre si stava affermando come uno dei migliori centrocampisti del campionato e i tifosi stavano iniziando ad amarlo. Ora se lo godono quelli dell’Inter, in attesa della super sfida con il Liverpool.