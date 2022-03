“Lui come Ibrahimovic”: Milan, il paragone spiazza anche lo svedese

Arrivano le parole del centrocampista che non le manda a dire: il suo compagno di squadra è come Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è stato ingaggiato dal Milan oltre che per una questione tecnica, anche psicologica. Avere lo svedese in squadra, per calciatori che hanno poca esperienza, è un plus non indifferente. A maggior ragione quando sei in lotta per obiettivi importanti come la vittoria dello scudetto. Le sue condizioni fisiche sono sempre sott’osservazione, vista l’età. Ma nelle seppur poche partite che riesce a giocare, è sempre decisivo. Un esempio è quella contro la Lazio nel girone d’andata.

In ogni caso, trovarne uno come lui è molto complicato. Una carriera stratosferica, grazie appunto al suo essere Zlatan. Tanti calciatori sono stati paragonati a lui: ma nelle ultime ore è arrivato un paragone forse eccessivo. Soprattutto per una questione di leadership. L’autore è stato Lucas Leiva, centrocampista della Lazio con un grande passato anche nel Liverpool. Insomma, uno che di giocatori forti ne ha visti parecchi in vita sua.

Milan, Ibrahimovic e il paragone di Lucas Leiva

Lucas Leiva ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Athletic: “Milinkovic-Savic è l’Ibrahimovic dei centrocampisti. E’ uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. E’ determinante nel gioco aereo ed è fantastico con la palla. Posso dire che ha tutto per diventare un top player”. Paragone veramente molto forte. I margini di miglioramento del serbo sono strabilianti, ma la sua discontinuità in alcuni momenti non gli permette di essere ancora nell’élite del calcio mondiale.

Prosegue poi Lucas Leiva: “Quando sono arrivato, non conoscevo Milinkovic. Fisicamente è molto forte. Ha un ottimo tiro e migliora ogni anno”. Forse, sotto la guida di Sarri, il centrocampista serbo potrà diventare il migliore nel suo ruolo. Nel frattempo, Leiva è sicuro: Milinkovic è l’Ibra dei centrocampisti.