Mondiali, ora è ufficiale: cambiano le qualificazioni, annuncio FIFA

L’esplosione della guerra tra Ucraina e Russia ha portato a diverse decisioni nelle ultime ore. Anche i Mondiali in Qatar hanno novità.

Nelle ultime settimane l’intero pianeta è stato totalmente sconvolto dalla guerra. La Russia di Vladimir Putin ha attaccato l’Ucraina e questa guerra sta avendo conseguenze mondiali. Una situazione inimmaginabile qualche settimana fa e che ora sta toccando anche il mondo del calcio.

Anche nel calcio la situazione è simile con la nazione di Putin sempre più isolata. Il campionato russo è stato sospeso mentre la Nazionale è stata ‘eliminata’ dalle qualificazioni Playoff verso il Qatar.

La Fifa ha annunciato ufficialmente le novità nelle ultime ore, una situazione che rivoluziona praticamente il format che porterà alcune nazionali ai prossimi Mondiali di calcio.

Fifa, importanti novità in ottica Mondiali

La Fifa ha diramato decisioni che apparivano scontate, ma che ora sono state ratificate nero su bianco. Con l’espulsione della Russia per la Polonia ci sarà il ‘Bye’ in semifinale Playoff. Lewandowski e compagni affronteranno in finale la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.

Situazione differente invece per l’Ucraina: la nazione è attualmente alle prese con la guerra e di conseguenza il calcio risulta l’ultimo dei problemi. Per venire incontro al paese la Fifa ha rinviato la semifinale Playoff tra Scozia ed Ucraina al mese di giugno mentre l’altra semifinale Austria-Galles si giocherà normalmente il 24 Marzo. Tutte le nazionali, impegnate nel girone con l’Ucraina, hanno accolto favorevolmente e senza remore le decisioni ufficiali della Fifa.