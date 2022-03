Mondiali, colpo di scena: decisione definitiva, come cambia il torneo

I Mondiali 2022 in Qatar potrebbero assegnare l’ultimo pass per la competizione soltanto a giugno: per la Fifa una nuova richiesta eccezionale

La guerra in Ucraina continua ad avere ripercussioni pure nel mondo del calcio. Dopo l’invasione da parte della Russia, il popolo ucraino sta vivendo una situazione di forte angoscia. Molti i profughi che stanno evadendo verso altri paesi, diversi anche quelli che hanno scelto di restare per combattere per il paese.

La nazionale ucraina però fra due settimane dovrebbe giocare due altre partite molto importanti ma decisamente meno drammatiche, quelle per la qualificazione al prossimo Mondiale. Per il 24 marzo, infatti, è programmata la semifinale playoff degli spareggi europei per acquisire gli ultimi pass utili per la manifestazione che si svolgerà in Qatar. Ora però il calendario potrebbe essere modificato.

Mondiali Fifa, l’Ucraina chiede il rinvio della sfida con la Scozia per la semifinale playoff di spareggio

Il match con la Scozia, valido per la semifinale dei playoff spareggio per il Mondiale in Qatar, sarà rimandato. A riportare la notizia è stata la ‘BBC’. L’Ucraina infatti ha chiesto alla Fifa di poter rimandare la propria partita visto quanto sta accadendo nel paese, colpito negli ultimi giorni dalla guerra. La sfida con gli scozzesi inizialmente si sarebbe dovuta giocare il 24 marzo all’Hampden Park di Glasgow.

A questo punto dunque, pure la finale contro la vincente del confronto tra Galles e Austria sarà rimandata. Quest’ultimo pass per il Mondiale pertanto potrebbe essere assegnato in extremis. Si riflette sulle date. Quella più accreditata in questo momento appare quella di giugno quando peraltro le nazionali torneranno in campo per la Nations League.

La Fifa nelle scorse ore ha già adottato una decisione straordinaria concedendo a tutti i calciatori e tecnici stranieri dei club russi e ucraini la possibilità di sospendere unilateralmente il contratto di lavoro fino al 30 giugno 2022, scegliendo un altro campionato entro la data del 7 aprile. In più, la Russia è stata bandita dai prossimi Mondiali.