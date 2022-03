Lazio, Sarri prepara una rivoluzione sul calciomercato: tutte le novità

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha già parlato con il direttore sportivo per tutte le novità sul calciomercato

La Lazio sta disputando una stagione ricca di alti e bassi. La zona Champions, col quarto posto occupato dalla Juventus, dista sette punti. E’ arrivata una sonora sconfitta in Coppa Italia contro il Milan e l’uscita -seppur immeritata- dall’Europa League per mano del Porto. Ma le cose stanno andando meglio rispetto a inizio stagione. Sarri sta trovando la quadra giusta, anche se è danneggiato da una formazione che non rispecchia il suo modo di proporre calcio, soprattutto in difesa.

Si è parlato tanto delle possibilità sul mercato. La Lazio ha tanti giocatori a livello numerico, ma molti non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. Questo porterà a una rivoluzione la prossima estate. Igli Tare, direttore sportivo, sa già quali saranno i calciatori che andranno via. Su tutti, i vari Strakosha, Patric e Luiz Felipe, che hanno il contratto in scadenza e che non rinnoveranno. E Sarri avrebbe già informato il ds su chi il club biancocelesti dovranno puntare.

Lazio, gli acquisti che ha chiesto Sarri

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de Il Messaggero, Sarri ha avuto un incontro vis-à-vis con Tare, in cui gli ha spiegato quanto sia importante accelerare per concludere nuovi acquisti. Serve un portiere, e i principali candidati sono Carnesecchi e/o Sergio Rico. Poi ci sarebbero stati contatti tra l’allenatore ed Emerson Palmieri, ora al Lione in prestito dal Chelsea. A sostituire Acerbi -che potrebbe tornare al Milan-, potrebbe essere Romagnoli con l’aggiunta di Casale.

Si parla da tanti mesi di Romagnoli e Casale finiti nel mirino della Lazio. Con Sarri che ha chiesto anche un regista per valorizzare al meglio il suo centrocampo, vero punto di forza delle sue squadre. La scelta è ricaduta su uno tra Maxime Lopez e Vitinha, che il tecnico ha affrontato nelle due sfide di Europa League contro il Porto.