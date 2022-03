Lazio, doppio colpo a sorpresa: il club spiazza i tifosi

Lazio impegnata nella corsa per l’Europa ma intanto Tare è già a caccia dei rinforzi per Sarri: nel mirino un portiere e un centrocampista

La Lazio ha appena ritrovato il sorriso dopo un ultimo periodo condizionato dall’eliminazione dall’Europa League e dai passi falsi in campionato contro Udinese (1-1) e Napoli (sconfitta per 2-1). I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno battuto in maniera netta la formazione di Mazzarri rinfrescando il successo con il Bologna del 12 febbraio.

Il ritardo dal quarto posto è di sette lunghezze mentre quella dal sesto è appena di uno. I capitolini dunque dovranno concentrarsi sulla corsa europea. Restare fuori dalle coppe infatti sarebbe un grosso danno economico per la società del presidente Claudio Lotito, che nel frattempo ha già cominciato a setacciare il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Lazio, due obiettivi di mercato: Tare guarda nell’Atalanta per garantire i rinforzi a Maurizio Sarri

La prima necessità della Lazio che verrà riguarda il ruolo del portiere. Sia Thomas Strakhosha sia Pepe Reina sono in scadenza e i rispettivi rinnovi non sono così vicini. Per l’albanese, spiega ‘Goal.com’ vi è stato una piccola apertura negli ultimi giorni mentre il futuro dello spagnolo rimane legato alla qualificazione in Europa, che farebbe scattare in automatico il prolungamento del contratto per un’altra stagione.

Il club del presidente Claudio Lotito si sta intanto muovendo per altri numeri uno. I biancocelesti sono interessati allo spagnolo Sergio Rico, ora al Maiorca ma di proprietà del PSG, e a Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese dall’Atalanta.

La lista dei numeri uno ai quali il diesse Tare è interessato non termina qui. Secondo ‘Goal.com’, il portiere in cima alle preferenze rimane Pierluigi Gollini. Il numero uno italiano non sta vivendo una stagione particolarmente felice al Tottenham, con cui ha giocato appena 10 partite tra Conference League, EFL Cup e FA Cup. Gli ‘Spurs’, che hanno recentemente rinnovato il contratto di Hugo Lloris fino al 2024, difficilmente lo riscatteranno dall’Atalanta.

La Lazio vuole quindi approfittarne per prelevarlo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il portiere potrebbe anche tornare all’Atalanta, rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023 e poi essere girato alla Lazio in prestito con diritto di riscatto.

I biancocelesti però hanno un altro grande obiettivo in casa orobica. Vale a dire Matteo Pessina. Il nome del centrocampista è emerso durante i contatti con l’agente Giuseppe Riso per Gollini. Al momento l’Atalanta non ha nessuna intenzione di lasciare partire quest’ultimo ma il mercato non è ancora cominciato…