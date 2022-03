Incredibile allo United: via Ronaldo, ecco chi sarà il suo erede

Calciomercato Manchester United, incredibile l’indiscrezione sull’erede di Cristiano Ronaldo: Rangnick avrebbe già scelto

Resta ancora un mistero per alcuni versi la situazione legata alle ultime vicissitudini di Cristiano Ronaldo al Manchester United. L’esperienza nel club inglese non sta procedendo come l’attaccante si sarebbe aspettato. Inoltre, la sua assenza nel derby contro il City non ha fatto altro che alimentare i dubbi su cosa in effetti stia succedendo tra le file dei Red Devils.

Subito è risalita, dunque, la quotazione su un possibile addio di Cristiano Ronaldo al termine della stagione in corso. Il suo contratto con lo United scadrà in realtà il 30 giugno del 2023 ma la rottura con il club e con l’allenatore sembra ormai essere definitiva.

Riprende vita la pista che lo accosterebbe al PSG, ma nulla al momento appare ancora certo. Dall’Inghilterra, tuttavia, circolano già le prime indiscrezioni di chi potrebbe diventare il suo sostituto in caso di effettivo addio nella prossima estate.

Calciomercato United, in caso di addio di Cristiano Ronaldo ci sarebbe già il nome dell’erede: a Rangnick piace Richarlison

Il rapporto tra l’attuale allenatore del Manchester United, Rangnick, e Cristiano Ronaldo sembrerebbe non essere stato dei migliori fin dall’inizio. Nel corso del tempo, però, anche il rapporto con lo spogliatoio si sarebbe man mano complicato. Secondo i media inglesi, dunque, l’addio di Ronaldo a fine stagione sarebbe ormai cosa scontata.

Al suo posto, come erede, Rangnick avrebbe già scelto e fatto presente il nome di Richarlison, attaccante dell’Everton, classe 1997. Il contratto, con il suo attuale club, è in scadenza nel 2024. L’operazione quindi si aggirerebbe intorno ai 75/85 milioni di euro. Per il suo ingaggio, invece, si parlerebbe di circa 6 milioni di euro all’anno. Cifre importanti per il brasiliano che, in Premier League, ha collezionato finora 4 gol e 3 assist in 18 match disputati.