“Ronaldo, divorzio totale”: dal viaggio alle guardie del corpo, ora è caos

Le cose a Manchester stanno andando molto male per Cristiano Ronaldo: si va verso il divorzio totale dopo il caos degli ultimi giorni

Acquistare Cristiano Ronaldo non vuol dire solo mettere le mani su un’azienda che cammina. Ma vuol dire anche prendere i pregi e i difetti di un personaggio che è sempre stato -ma ora un po’ di più- un personaggio più che un calciatore. La sua serenità è svanita da quando ha detto addio al Real Madrid. Alla Juventus le cose non sono andate bene e nemmeno il ritorno al Manchester United gli ha permesso di rilanciarsi in maniera seria, nonostante rimanga sempre il campione che è e faccia grandi numeri.

Il Manchester United è in zona Champions, ma anche l’Arsenal è lì. Solo che i Gunners hanno tre partite in più e qualora non dovesse arrivare nei primi quattro posti, CR7 lascerebbe i Red Devils. Una situazione che è diventata tesissima anche per il 4-1 che ha subito la squadra di Rangnick contro il Manchester City. Ronaldo era però ‘assente ingiustificato’ e il suo ritorno nel centro sportivo è stato molto particolare.

Ronaldo, la situazione a Manchester è paradossale

Il quotidiano spagnolo MARCA si è soffermato sul viaggio in Portogallo di Cristiano Ronaldo il 6 marzo. CR7 è poi tornato due giorni dopo, al primo allenamento del Manchester United dopo la netta sconfitta nel derby scortato con due guardie del corpo. Non si conoscono con esattezza i motivi della sua assenza contro i Cityzens, visto che il portoghese non avrebbe accusato alcun infortunio. Il divorzio a questo punto sembra essere totale e il caos a Manchester continua a non passare inosservato, anche perché quando ha visto Rangnick ha solo condiviso qualche sguardo e nulla più.

L’addio a fine stagione di Ronaldo sembra ormai scontato, e le sue intenzioni su quale dovrà essere la prossima squadra sembrano chiare. Vuole andare al PSG -secondo Football Transfer- e formare un attacco da sogno con Neymar e soprattutto quel Lionel Messi, con il quale ha condiviso anni di rivalità ai tempi della Liga. Vederli insieme sarebbe un sogno per tutti gli appassionati, ma un altro trasferimento renderebbe l’idea su ciò che sta diventando CR7 da quando ha lasciato Madrid.