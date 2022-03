“Dirà addio al PSG”: incredibile dalla Francia, decisivo l’errore col Real

Bruciante sconfitta per il Psg. Il club francese, nonostante una campagna acquisti faraonica, esce agli Ottavi di Champions League.

La serata di Champions League ha visto un’inaspettata quanto sorprendente rimonta. Il Real Madrid sotto 2 a 0 (tra match di andata e ritorno) contro il Psg ha approfittato di un errore di Gianluigi Donnarumma e complice lo stato di grazia del francese Benzema ha ribaltato la gara.

Il Psg quindi, nonostante l’arrivo di diversi giocatori di caratura mondiale, vede sfumare ancora una volta il sogno Champions League. Tanti sul banco degli imputati, dal portiere Donnarumma fino a Lionel Messi e soprattutto al tecnico argentino Mauricio Pochettino.

L’ex Tottenham non è mai apparso in grado di gestire una rosa del genere, non ha mai dato identità al club transalpino ed è apparso ‘lontano parente’ del tecnico che si divertiva e faceva divertire il club inglese. Sul futuro del tecnico negli ultimi minuti girano incredibili voci.

PSG, futuro di Pochettino in bilico?

Secondo quanto riporta Le Parisien questa eliminazione lascerà delle tracce. Uno dei principali artefici di questa disfatta è ritenuto Pochettino il cui futuro in Francia è segnato. Tanti i motivi della rottura e l’eliminazione è solo l’ultimo che porterà alla probabile separazione.

Ai microfoni di RMC Sport il tecnico ha commentato cosi il ko odierno: “La qualificazione si è giocata in 10 minuti, ma siamo stati noi i migliori nelle due partite. Il calcio è gestire bene i momenti e noi siamo crollati. E’ difficile da spiegare. Futuro? Non si può parlare adesso, siamo troppo delusi. Dovremo rialzarci tutti perchè è un momento difficile per noi”.