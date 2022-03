“Rischia anche l’autogol”: incubo Donnarumma, l’ex Milan umiliato in diretta

Clamorosa rimonta al Bernabeu del Real Madrid. Tra i protagonisti in negativo del Psg c’è il portiere Gianluigi Donnarumma.

In una serata incredibile al Santiago Bernabeu il Real Madrid ha ribaltato la gara in maniera sorprendente ed ha ottenuto il pass per i Quarti di finale. A fine primo tempo il Psg era avanti di due gol (tra andata e ritorno) e la gara sembrava chiusa, poi è successo l’inimmaginabile, complice suo malgrado Gianluigi Donnarumma.

Nel secondo tempo sul risultato di 1 a 0 Donnarumma ha commesso un grave errore che ha regalato il pari a Benzema ed ha di fatto riaperto la gara. Dopo la rete infatti il club di Ancelotti si è trasformato mentre il Psg passivo ha accusato il colpo ed è crollato totalmente.

Gianluigi Donnarumma è senza dubbio tra i principali sul banco degli imputati della serata. L’azzurro è stato ammonito per proteste dopo le lamentele per un presunto fallo che l’arbitro non ha ravveduto. Nel post gara ad Amazon Prime l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar ha commentato l’episodio.

Julio Cesar boccia Donnarumma per il grave errore

L’ex calciatore brasiliano, tra i principali protagonisti del Triplete nerazzurro, ha avuto dure parole per Donnarumma ed ha spiegato l’errore del calciatore. Ecco le dichiarazioni di Julio Cesar:

“Lui gira il pallone verso la porta, lo impariamo da ragazzi. Ha rischiato di fare autogol. Non c’è mai fallo”. Anche l’ex calciatore Clarence Seedorf ha concordato ed ha rincarato la dose nei confronti dell’estremo difensore: “L’errore di Gigio ha cambiato l’inerzia del match ed ha completamente stravolto psicologicamente l’andamento dei due club. Dopo il pari il Psg ha avuto un atteggiamento troppo passivo”.