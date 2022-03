Juventus, brutte notizie in arrivo: trema anche Agnelli

Juventus, attenzione agli scenari delle prossime settimane. A Torino potrebbero arrivare brutte notizie, anche Agnelli trema

Il campionato corre veloce. E dopo l’approdo di Dusan Vlahovic, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato passo e smalto, seppur qualche criticità ancora da livellare, nelle prossime settimane.

Se le cose all’interno del campo iniziano a sorridere, però, quelle che accadono all’esterno potrebbero creare più di qualche problema alla Vecchia Signora.

Non solo le ritrovate tensioni tra la UEFA e il presidente Agnelli per il revival della SuperLega, ma anche e soprattutto per quello che la stessa federazione calcistica europea è pronta ad attivare nei confronti dei bianconeri e di altri top club.

La UEFA pronta a far tremare la Juventus di Agnelli: il motivo

Come riportato da ‘gazzetta.it’, la UEFA studia una piccola rivoluzione del Fair Play Finanziario e si prepara a riscriverne completamente le regole entro la fine di questa stagione.

L’obiettivo è quello di rinfrescare le precedenti norme e contestualizzare le nuove, di pari passo con le conseguenze che il calcio europeo sta affrontando in questa (quasi post) pandemia. Modifiche di regolamento che entreranno in vigore dalla stagione 2024-2025.

Una notizia che fa sorridere a metà la Juventus e i tanti top club europei finiti sotto la lente di ingrandimento della UEFA. Il FFP terrà ancora conto delle vecchie normative e la possibilità di sanzioni resta ancora in piedi.

Sanzioni che, però, potrebbero anche non arrivare: mentre la presidenza Agnelli tiene il fiato sospeso, ‘gazzetta.it’ rivela che il grande numero di squadre coinvolte potrebbe indurre la UEFA ad una maggiore clemenza, ma l’ipotesi di multe o squalifiche (per quanto improbabili) restano ancora in piedi.