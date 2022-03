Maldini e Pioli preoccupati: la mossa della Juventus spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, occhi puntati sul centrocampista: al giocatore è interessata però anche la Juventus e la mossa preoccupa i rossoneri

Il Milan pensa alle trattative da avviare in ottica calciomercato per le prossime settimane. Ci sono obiettivi prefissati, per cui sono già stati avviati contatti con lo scorso mercato invernale. La Juventus, però, non è rimasta a guardare e ha fatto la propria mossa.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, a ‘Sky Sport’, già a gennaio il Milan avrebbe provato a prendere Renato Sanches per il proprio centrocampo. Il giocatore, di proprietà del Lille, ha il contratto in scadenza a giugno del 2023.

Le sue qualità e la sua duttilità, che gli permettono di giocare oltre che nel ruolo di centrocampista centrale anche come trequartista e centrocampista di destra, hanno però attirato anche la Juventus. I bianconeri, infatti, nel frattempo non sarebbero rimasti a guardare. Tutto rimandato allora alle prossime settimane.

Gianluca Di Marzio, quindi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha annunciato la sfida di mercato che coinvolgerà con ogni probabilità Milan e Juventus nel corso dei prossimi giorni. Secondo il giornalista, infatti: “Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches a gennaio e ci riproverà nelle prossime settimane. Si è inserita anche la Juventus che cerca un giocatore con queste caratteristiche. Sarà una bella sfida”. La mossa della Juventus ha dunque spiazzato i rossoneri. Pioli e Maldini ora temono che l’affare possa correre il rischio di non concretizzarsi a proprio favore.

Di Marzio, poi, continuando a parlare del Milan, ha fatto riferimento a un giocatore in particolare: “Per Franck Kessié la trattativa è interrotta: non ci sono stati più passi avanti per il rinnovo. L’opportunità di giocare col Barcellona lo affascina, sia a livello economico che di scelta. Né lui né Alessio Romagnoli hanno però firmato attualmente con altri club”.