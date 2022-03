Mondiali, niente da fare: l’annuncio spiazza Mancini e i tifosi

Mondiali, le qualificazioni per l’Italia di Mancini si avvicinano ma il portiere non ha dubbi: il suo nome non ci sarà nella lista dei convocati

Mancano ormai davvero pochi giorni alla sfida dei playoff che impregnerà l’Italia contro la Macedonia del Nord, al Barbera di Palermo. Lo stadio ha già registrato il tutto esaurito, i tifosi cercheranno così di far sentire tutta la propria vicinanza al gruppo azzurro dal momento che in palio c’è la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

L’annuncio del portiere azzurro, che nel 2006 si laureò campione del mondo insieme alla Nazionale Italiana, non è passato inosservato. Gianluigi Buffon, infatti, intervistato da ‘Goal.com’, ha rilasciato dichiarazioni inaspettate che hanno spiazzato i tifosi. E che forse avranno colpito anche Roberto Mancini.

Buffon ha affermato che non ci sarà una sua candidatura per prendere parte agli spareggi che la nazionale si giocherà già a fine marzo. Né tantomeno, a detta sua, per gli impegni dei Mondiali a cui l’Italia potrebbe eventualmente prendere parte. Ecco allora quali sono state le sue parole.

Mondiali, l’annuncio di Buffon spiazza i tifosi: “Mancini ha fatto valutazioni giuste, non mi candiderò”

Gianluigi Buffon, dunque, intervistato ai microfoni di ‘Goal.com’, in merito ai Mondiali ha dichiarato: “Un posto in Qatar? No, assolutamente. Non mi candido perché da quattro anni non vado in Nazionale. Mancini, secondo me, ha fatto delle valutazioni giuste e va rispettato. Va rispettato lui e il lavoro che ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni”. Dichiarazioni che spiazzano, dal momento che in diverse occasioni lo stesso Buffon aveva precedentemente dimostrato di sognare di prendere ancora parte alle avventure calcistiche dell’Italia.

Riguardo il suo ritiro dal calcio giocato, inoltre, l’attuale portiere del Parma ha affermato: “Non ho idea, non è che abbia una deadline o una data definitiva. Finché performerò così, finché starò bene e avrò entusiasmo e obiettivi, giocherò. Poi nel momento in cui mancherà una di queste componenti lascerò senza problemi”.