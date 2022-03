Il campione italiano spiazza: annuncio a sorpresa, pronto l’addio al club?

In queste ore c’è stato un annuncio importante di un campione d’Europa con l’Italia, che potrebbe interessare alcuni club di Serie A.

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan nel big match di domenica sera, è scivolato al terzo posto in classifica. I partenopei adesso hanno uno svantaggio di tre punti dal team di Pioli capolista e di un punto dall’Inter che , però, deve ancora recuperare il match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I partenopei devono anche difedersi dall’importante ritorno della Juventus di Massimiliano Allegri, che è quarta in classifica con un distacco di quattro punti dal Napoli e che non perde dal match di andata contro l’Atalanta, quinta insieme alla Roma, dello scorso 27 novembre.

La stagione è entrata decisamente nella sua fase decisiva e se i partenopei hanno adesso solo il campionato, la Juventus è ancora in corsa sia in Champions Laegue che in Coppa Italia. Il Napoli e la ‘Vecchia Signora’ non si stanno sfidando solo sul campo, ma anche in sede di calciomercato. Queste due squadre, infatti, stanno monitorando Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione.

L’annuncio di Emerson Palmieri: “Futuro? Non so nulla, ma sto bene a Lione”

Proprio il proprio campione d’Europa con l’Italia di Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di ‘So foot’: “Sono stato al Chelsea per tre anni, ma l’anno scorso ho giocato pochissimo. Sono andato all’Europeo, l’ho vinto, mi sono sentito importante ed per questo che ho scelto di trovare un team pronto a darmi fiducia”.

Emerson Palmieri ha poi continuato il suo intervento: “Il Lione? E’ stato uno di quei club. Qui mi sento molto importante, dove mi hanno cambiato il mio modo di pensare. Sono davvero molto felice in Francia. Il mio futuro? Non ho nessuna notizia su questo, ma posso dire che sto bene al Lione e che mi sto godendo questo momento. Voglio pensare solo al mio lavoro e chiudere al meglio questa stagione”.