PSG, il gesto del campione al Bernabeu fa esplodere la polemica

Durante la rifinitura al Bernabeu prima del match contro il Real Madrid un gesto del calciatore del PSG ha fatto molto discutere.

Real Madrid-PSG è senza dubbio, assieme a Liverpool-Inter di ieri, uno dei match clou degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i parigini hanno avuto la meglio sugli spagnoli grazie ad una rete nel finale di Kylian Mbappé. Un solo gol di scarto che quindi rende il match di ritorno in programma a Madrid per nulla scontato.

Proprio Mbappé è il grande atteso in questo match di ritorno. Non solo per il gol all’andata, ma anche per le insistenti voci di mercato che lo vogliono a fine stagione lontano da Parigi, pronto ad accettare la corte milionario proprio del Real Madrid.

Ieri, durante la rifinitura, un gesto apparentemente di poco conto ha scatenato le speculazioni e gli entusiasmi soprattutto della stampa spagnola. Mbappé infatti è rimasto estasiato dal Bernabeu, restando per alcuni secondo letteralmente incantato dall’impianto. Tanto è bastato per far si che molti iniziassero a rilanciare questa cosa come indizio di un suo desiderio di trasferimento al Real Madrid.

Mbappé, tra PSG e Real Madrid: futuro in bilico

Le voci naturalmente non fanno piacere ai tifosi e ai dirigenti del PSG, i quali sperano, anche attraverso dei lauti compensi, di trattenere ancora a Parigi la stella francese. Dal canto loro i madrileni, aiutati in questo senso anche dalla stampa vicina al club, stanno mettendo in atto una pesante campagna mediatica a favore del trasferimento in Liga.

Insomma, per Mbappé la sfida tra PSG e Real Madrid non significa solo ottavo di Champions League (che tra l’altro potrebbe anche aver già deciso con il suo gol all’andata), ma anche una sfida per il suo futuro. Da un lato un club ricco e ambizioso in cui è indiscusso leader e protagonista, dall’altro l’immancabile fascino del Real Madrid e del Bernabeu. Fascino che, a giudicare dal video della rifinitura, sembra aver fatto già un po’ di presa su di lui.