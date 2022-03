Lautaro fa sognare, Sanchez la combina grossa: Inter fuori dalla Champions

Grande impresa dell’Inter che espugna Anfield ma non riesce a ribaltare lo 0 a 2 del match di andata. Ancora a segno Lautaro Martinez.

L’Inter di Simone Inzaghi sfiora l’impresa ma non riesce a ribaltare lo 0 a 2 di San Siro, disputando una gara molto dignitosa e spaventando il Liverpool ed i suoi tifosi.

Ritmi intensi fin dai primi minuti con l’Inter che crea gioco, ma non riesce ad avere serie opportunità ed è il Liverpool ad essere più pericolosa. Nel primo tempo gli inglesi sono pericolosi sui calci da fermo, prima con una traversa di Matip e poi con una punizione di Alexander Arnold, come consueto tra i migliori. Il match si ferma per alcuni minuti per un malore di un tifoso sugli spalti.

Nella ripresa i nerazzurri sembrano crederci di più e si fanno più volte vedere dalla porta nerazzurra, Lautaro spreca solo davanti alla porta ma pochi minuti dopo si fa perdonare. L’argentino firma l’1 a 0 con una rete straordinaria di Lautaro Martinez, che riapre miracolosamente i giochi.

Inter, l’espulsione di Sanchez cambia la gara

Neanche un minuto per festeggiare ed Alexis Sanchez commette una grave ingenuità facendosi espellere e lasciando i suoi compagni in dieci uomini. Per l’Inter si fa durissima, il Liverpool colpisce altri due legni e la squadra di Inzaghi è in netta difficoltà.

Inzaghi pensa anche al campionato e toglie Lautaro Martinez e l’infortunato Brozovic, il Liverpool sfiora più volte il pari con Vidal che salva all’ultimo minuto sulla linea. L’Inter prova l’assalto finale, vince a Liverpool ma non basta. Pesano le due reti dell’andata e sono gli inglesi ad accedere ai Quarti di finale di Champions League.