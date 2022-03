Verona-Napoli, colpo di scena: l’ufficialità spiazza Spalletti

Il Napoli sfiderà domenica il Verona in un match difficile. In questi minuti è giunta una notizia che potrebbe cambiare i piani di Spalletti.

Dopo la sconfitta di domenica sera al Maradona contro il Milan, il Napoli è scivolato al terzo posto in classifica. I partenopei hanno tre punti di svantaggio dalla squadra di Pioli capolista ed uno punto dall’Inter che, però, deve ancora recuperare il match dell’Epifania contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

In casa partenopea, sia tra i calciatori che tra i tifosi, soprattutto, c’è molta amarezza, visto l’importanza dello scontro Scudetto perso contro il Milan. A far male di più alla piazza di Napoli non è stata la sconfittà in sè, ma la ‘non prestazione’ dei giocatori del Napoli di maggiore qualità tecnica.

La prossima gara di campionato per il Napoli sarà in trasferta contro il Verona di Tudor. Sarà un altro match diffiicilissimo per gli uomini, visto che i veneti sono sicuramente tra le sorprese di questa stagione di Serie A. Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe cambiare i piani di Luciano Spalletti.

Verona-Napoli, lesione di primo grado per Lazovic: Spalletti poterbbe cambiare piano tattico?

Il Verona, infatti, da pochi minuti ha diramato un comunicato sull’infortunio di Lazovic: “Dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il giocatore si è sottoposto in queste ore, Lazovic ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Al momento non è possibile prevedere gli eventuali tempi di recupero, visto che dipendono dall’evolversi delle condizioni del giocatore”.

Per Lazovic, uscito anzitempo contro la Fiorentina, si pensava all’inizio che si trattasse solo di un semplice affaticamento, mentre ora i tempi di recupero del giocare saranno sicuramemente più lunghi. Brutta notizia per Tudor, che dovrà cercare di sostituire al meglio l’ex Genoa. Questo infortunio del giocatore potrebbe portare anche a qualche cambiamento tattico da parte di Luciano Spalletti, che farà di tutto per portare a casa i tre punti del Benetegodi.