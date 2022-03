“Fatto bene ad andarsene!”: Vlahovic, a sorpresa la difesa dell’ex Fiorentina

L’ex Fiorentina Viviano ha parlato della sua esperienza come tifoso gigliato ed è tornato sull’approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus.

La vicenda Vlahovic ha scosso il calciomercato di gennaio con la Juventus che, a sorpresa, ha realizzato un super colpo in attacco. I bianconeri hanno accontentato le richieste di Allegri mentre i tifosi della Fiorentina hanno perso l’ennesimo gioiello, andato agli acerrimi rivali.

L’ex portiere viola Emanuele Viviano, attualmente impegnato nel campionato turco, ha commentato la vicenda Vlahovic su Twitch difendendo a sorpresa il giocatore serbo. Viviano ha militato diverso tempo nella Fiorentina ed è un tifoso viola dichiarato:

“Ho chiamato mia figlia Viola in onore della mia squadra del cuore, sono legatissimo ai colori della Fiorentina. Idoli? Da bambino Batistuta e Rui Costa mentre come portiere mi piaceva molto Toldo. Preferivo Francesco a Buffon per il suo legame ai colori viola”.

Viviano, le parole del portiere su Vlahovic e Cuadrado

Intervenuto sulla vicenda Vlahovic l’estremo difensore ha parlato cosi: “Alla fine ne hanno giovato tutti. La Fiorentina ha avuto tanti soldi, la Juve ha avuto il bomber ed il ragazzo è andato dove voleva. Lui poteva fare ciò che voleva, resta solo la maglia. Non mi è piaciuto che è andato via a gennaio, ma se non voleva restare ha fatto bene ad andar via. E’ un professionista ma chi accusa i calciatori di essere mercenari non capisce che i primi mercenari sono proprio i presidenti”:

Il portiere ha infine riservato una frecciata non da poco ad un ex calciatore viola, ora alla Juve, il colombiano Juan Cuadrado. A riguardo ha dichiarato: “E’ sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano”.