Napoli-Milan non è finita: Spalletti spiazzato, cosa è successo

Dopo la sconfitta con il Milan, in casa Napoli è avvenuto un episiodio che potrebbe essere decisivo per le sorti della squadra di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spallettii ha perso lo scontro diretto di domenica sera contro il Milan. I partenopei adesso sono terzi in classifica a tre punti dalla squadra di Pioli e ad un punto dall’Inter seconda che, però, deve recuperare ancora la partita dell’Epifania contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La gara del Maradona, decisa da Giroud, è stata abbastanza equilibrata ma il Milan ha giocato meglio, meritando il successo finale. Dopo la sconfitta contro i rossoneri, in casa Napoli c’è molta amarezza, soprattutto per la prestazione fornita dalla squadra. Gli uomini di Spalletti, infatti, non hanno certamente brillato contro il ‘Diavolo’.

Il team partenopeo ha sofferto molto a centrocampo. I suoi uomini migliori, inoltre, del reparto offensivo, forse tranne Osimhen, non sono mai riusciti ad essere pericolosi. La sconfitta contro il Milan non ha eliminato definitivamente il Napoli dalla corsa Scudetto, ma sicuramente c’è il rischio che possa lasciare qualche strascico tra gli azzurri.

Napoli-Milan, duro confronto tra gli uomini di Spalletti a termine della gara

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ci sarebbe stato un duro confronto nello spogliatoio tra i calciatori del Napoli a termine della gara contro il Milan. I senatoti del gruppo avrebbero criticato i più giovani di una concentrazione e di un impegno non all’altezza, considerando la grande importanza della sfida.

A Spalletti, sempre come quanto riferito dal quotidiano sportivo italiano, non sarebbe affatto dispiaciuto questo confronto, visto che l’assenza di una reazione sarebbe significata la non voglia da parte della squadra partenopa di continuare a lottare per la vittoria del campionato. Il Napoli dovrà cercare di ricaricare le pile per affrontare al meglio la difficilissima trasferta di Verona.