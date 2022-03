Gasperini è su tutte le furie: cosa è successo in diretta

Vittoria casalinga per l’Atalanta di Gasperini che commenta il successo e recrimina con parole pesanti nel post partita.

Reti ed emozioni con l’Atalanta di Giampiero Gasperini che torna alla vittoria ed ottiene un bel 3 a 2 ai danni del Bayer Leverkusen. Il club nerazzurro ritrova i gol di Luis Muriel ed anzi rimpiange un risultato che poteva essere invece più ampio.

Reti ed emozioni con le due squadre che danno spettacolo. Nei nerazzurri va ancora a segno Ruslan Malinovskyi, un calciatore che sta vivendo una situazione particolare visto la sua nazionalità (la sua famiglia vive ancora in Ucraina) ma che sta trascinando a suon di reti la sua squadra.

Nel post partita il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed oltre a commentare la gara è tornato sugli episodi arbitrali criticando una situazione che a suo parere appare molto grave.

Atalanta, Gasperini duro sugli arbitri

Il tecnico ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’Atalanta non ha sempre raccolto quello che doveva, ma non per colpa sua. Mi riferisco a tutte le situazioni di campo, gli episodi che hanno portato a toglierci gol o darne qualcuno contro di noi, a togliere dei rigori. Nei nostri confronti non c’è stato lo stesso rispetto e molte cose sono state cancellate. La nostra crisi di risultati non è mai stata tale, quello che hanno fatto all’Atalanta è pesantissimo e se volete rivedetelo voi”.

Il tecnico ha poi continuato parlando di Malinovskyi, giocatore che vive una situazione particolare visto la guerra in Ucraina: “Quello che fa è commovente, quello che sta vivendo con sua moglie e con la sua famiglia. A me personalmente questa cosa mi ha scosso più del Covid, ha dei parenti li e voglio ricordare che siamo molto vicini anche a Miranchuk. Questi due ragazzi hanno un’amicizia davvero straordinaria e meritano entrambi rispetto”.