Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: infortunio nel riscaldamento

Atalanta-Sampdoria si mette subito in salita per l’allenatore. Uno dei pezzi pregiati della formazioni out nel riscaldamento.

Inizia male Atalanta-Sampdoria per Gian Piero Gasperini. L’allenatore della formazione bergamasca è impegnato in questo momento contro la Sampdoria di Marco Giampaolo nel posticipo del lunedì che chiude la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022.

Nel riscaldamento pre gara della sfida che si tiene al Gewiss Stadium di Bergamo, Gasperini ha perso uno dei suoi uomini migliori. Ruslan Malinovskiy, infatti, si è infortunato a pochi minuti dal fischio di inizio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, infortunio Malinovskiy: le condizioni

Atalanta nei guai in vista del fischio di inizio del match contro la Sampdoria. Si è fatto male Ruslan Malinovskyi nel riscaldamento pre gara. Cambia la formazione di Gian Piero Gasperini, costretto a correre ai ripari. Un problema alla coscia ha fermato il giocatore della Dea che è stato prontamente sostituto da Mario Pasalic.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Atalanta-Sampdoria: segui la diretta LIVE

Un problema muscolare, probabilmente, per il centrocampista della Dea che non sarà nemmeno in panchina. Con ogni probabilità, al termine della sfida di questa sera, il club bergamasco diramerà un primo bollettino per rendere noto ai tifosi l’entità dell’infortunio del calciatore.