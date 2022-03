“Raiola aveva ragione”: Donnarumma, i tifosi del Milan ora se la ridono

Risveglio amaro per Donnarumma, dopo l’errore commesso ieri in Champions League che ha spianato la strada alla rimonta del Real Madrid.

Una serata da dimenticare il prima possibile e che rischia di avere pesanti ripercussioni in vista della parte conclusiva della stagione. Risveglio amaro per Gianluigi Donnarumma, finito nella bufera dopo l’errore che ha favorito la rete del pareggio di Karim Benzema e spianato di fatto la strada alla rimonta del Real Madrid.

Il quotidiano ‘L’Equipe’, analizzando la sua prestazione, lo ha stroncato (voto 2) mentre sui social network sono stati tanti gli utenti che hanno voluto sottolineare la défaillance dell’ex Milan. È il caso, ad esempio, di Donato Boccadifuoco: “E comunque Mino Raiola ha sempre avuto ragione su Donnarumma: ‘è una Gioconda’. E infatti non ha i piedi”.

Chiaro il riferimento alle dichiarazioni rilasciate nel 2015 dal procuratore, che in realtà lo definì un “Modigliani”. Il concetto, in ogni caso, rimane quello. Ora resta da vedere cosa deciderà di fare il tecnico Mauricio Pochettino nelle prossime gare e su chi vorrà puntare tra Donnarumma e Keylor Navas. Intanto, però, il rapporto tra l’italiano e la piazza francese sembra essere arrivato ai minimi storici.

Donnarumma, le reazioni dei social dopo l’errore in Champions League

Il passo falso rimediato in Champions League (costato l’eliminazione del Paris Saint Germain) si aggiunge a quelli compiuti dal portiere contro la Sampdoria ed il Pescara, quando ancora indossava la maglia rossonera. “Quando dicono ‘Mai visto Donnarumma fare questi errori’ ma tu sei milanista” scrive Pasquale La Ragione.

Ora starà al portiere della Nazionale, premiato con il titolo di miglior giocatore negli ultimi Europei, cercare di rialzarsi e voltare pagina. Fin qui le sue presenze sono state 18 mentre quelle totalizzate da Keylor Navas ammontano a 21, con Pochettino che li ha alternati in maniera costante. Dopo quanto accaduto ieri in campo, però, il dualismo rischia di concludersi (in maniera permanente) in favore dell’ex Real.