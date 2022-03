“E’ una garanzia”: Mondiali, l’Italia ha pronto l’asso nella manica

Poche settimane al match che deciderà il futuro dell’Italia di Roberto Mancini. La partecipazione ai prossimi Mondiali in Qatar è in bilico.

Mancano ormai poche settimane e tutta l’Italia sarà in ansia per il futuro della nazionale italiana di calcio. La squadra campione d’Europa in carica affronterà la Macedonia al Barbera in un incontro tanto atteso sia dai giocatori che dai tifosi azzurri.

L’Italia rischia molto ed in caso di passaggio del turno in finale affronterà in trasferta la Turchia o il Portogallo, grande avversario guidato dal cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. L’ex Juve proverà in tutti i modi ad ottenere il pass per quello che sarà probabilmente l’ultimo Mondiale della sua carriera.

L’Italia, dal canto suo, si sente tranquilla ed a parlare nelle ultime ore è uno dei principali leader della Nazionale, l’esperto centrale di proprietà della Juventus Giorgio Chiellini. Il calciatore ha voluto rassicurare l’ambiente con importanti parole su Mancini e sulla situazione azzurra. Mesi fa la Nazionale festeggiava la vittoria degli Europei in Inghilterra ed ora si trova in una situazione abbastanza inaspettata.

Italia, le parole di Chiellini su Mancini

A margine della presentazione della Fondazione Ecoeridania Insuperabili Giorgio Chiellini ha parlato di tanti temi ed ha rassicurato sulla Nazionale: “Ci pensiamo tutti. E’ importante vivere questa situazione con entusiasmo, con serenità e non come un peso. Anche il mister lo sa, lui sta vedendo tutti noi ogni settimana mediante un tour. Mancini è una garanzia per tutto il nostro paese”.

Manca sempre meno tempo e ci saranno poi le sfide (1 o si spera due) che decideranno le sorti della Nazionale italiana di calcio.