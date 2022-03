Addio a Mbappé, sostituto a sorpresa: PSG, nuovo colpo di scena

Il PSG si starebbe muovendo per prendere il sostituto di Mbappé, che sembra ormai un prossimo gicoatore del Real Madrid.

Il Real Madrid ha eliminato il PSG dalla Champions League. I parigini, che avevano vinto 1-0 l’andata con il gol di Mbappé, ieri sera erano passati in vantaggio sempre con il fuoriclasse francese, ma poi nella ripresa c’è stato lo show di Benzema. Il centravanti ha siglato una tripletta in solo diciasette minuti.

L’obiettivo principale del PSG, soprattutto dopo il mercato faraonico dell’estate scorsa, di questa stagione era la vittoria della Champions League. Gli animi dei parigini a termine della gara contro il Real erano molto surriscaldati. Tantoché c’è stata quasi una rissa tra Donnarumma e Neymar, sedata solo dall’intervento di alcuni compagni di squadra.

Real Madrid e PSG si sono sfidate in questo ottavo di finale, ma sono protagoniste anche del duello per Mbappé. Il calciatore, infatti, non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno, con il team parigino ed avrebbe già trovato un accordo preliminare con i ‘Blancos’.

Il PSG si muove per prendere il sostituto di Mbappé: contatti con Lewandowski

Leaonardo ed Al-Khelaifi starebbero facendo di tutto per convincere Mbappé a restare, ma il Real Madrid è convinto di portare il fuoriclasse in Spagna. Il PSG, infatti, già si starebbe muovendo per prendere il suo sostituto. Come quanto riportato da ‘Nicolò Schira‘, infatti, il team parigino avrebbe avviato i contatti con gli agenti di Lewandowski.

Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, l’attaccante polacco non avrebbe trovato ancora l’accordo con il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto (scadenza 2023). Al PSG, in caso di un presunto addio di Mbappé, era stato accostato anche il nome di Haaland, ma lì si dovrebbe battere la forte concorrenza del Barcellona.