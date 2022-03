“Immeritato”: la Roma vince, ma Mourinho spiazza tutti in diretta

La Roma vince soffrendo contro il Vitesse e mette un tassello per la qualificazione al prossimo turno: nel post-gara, però, Mourinho sorprende tutti.

Un campo tanto brutto, quanto difficile. Eppure, la Roma può tirare un sospiro di sollievo e riscuotere col sorriso il terzo 1-0 di fila. Una vittoria fondamentale per il cammino europeo dei capitolini, che contro il Vitesse non hanno certo passeggiato dinanzi ad un avversario ostico e affamato di risultato.

“Cerchiamo di costruire un qualcosa di importante e lo stiamo facendo dal primo giorno”, ha commentato José Mourinho ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico lusitano ha analizzato la gara della sua Roma, seppur qualche punto interrogativo che non è sembrato convincere molto l’ex tecnico del Tottenham.

D’altronde, nel primo tempo, i giallorossi hanno sofferto oltremodo contro una formazione tecnicamente inferiore. Addirittura, complice l’errore simil-Donnarumma di Rui Patricio, i capitolini avevano rischiato di finire sotto dopo i primi 45′ di gioco.

Mourinho bacchetta la sua Roma: “Siamo stati fortunati, il nostro vantaggio immeritato”

Così, Mourinho non è stato troppo tenero con la sua Roma, bacchettandola prima di concederle qualche complimento: “Se guardo a quanto abbiamo fatto nel primo tempo, non abbiamo fatto nulla per segnare. Abbiamo controllato nel secondo, ma nel primo il Vitesse ha subìto un risultato immeritato. Siamo stati molto fortunati, è stata una gara difficile e complessa”.

Poi, Mourinho passa dal bastone alla carota: “La squadra sta acquistando consapevolezza. Nel secondo tempo, l’ha dimostrato. Adesso abbiamo un po’ di stabilità, siamo più pratici e meno naif… La squadra capisce quali sono i momenti della partita, in base a come si sviluppano le cose. E nelle fasi di maggiori di difficoltà, sta imparando a reagire bene”.