Vittoria amara per la Roma: Mourinho esulta a metà, il motivo

Buona prestazione della Roma in Olanda. I giallorossi ottengono un ottimo risultato in vista della sfida di ritorno dell’Olimpico

Continua il buon momento per la Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso, dopo la bella vittoria in campionato sull’Atalanta, conferma le ultime prestazioni con una vittoria nell’andata degli Ottavi di finale di Conference League.

Il tecnico giallorosso si era lamentato prima del match per le condizioni del campo ed in effetti la gara è molto bloccata a causa di condizioni irragionevoli. Nonostante ciò la Roma ottiene una vittoria fondamentale in Olanda ed espugna il campo del Vitesse. Decisiva la rete nel primo tempo del portoghese Sergio Oliveira, di nuovo fondamentale dopo qualche settimana di appannamento.

Partono meglio gli olandesi che si rendono subito pericolosi e costringono Rui Patricio ad un paio di interventi importanti. I giallorossi soffrono, soprattutto dal lato mancino, ed evitano il gol più volte di un soffio. Rui Patricio e Mancini sorreggono le sorti della difesa ed addirittura nel finale del primo tempo arriva la reazione di Oliveira che, servito da Nicolò Zaniolo, firma la rete del vantaggio.

Roma, continua il trend positivo per Mourinho

Nel secondo tempo gli olandesi tentano l’assalto e la Roma è chiusa nella propria area a difendersi. La squadra di Mourinho resta anche in inferiorità numerica a causa del rosso a Sergio Oliveira, espulso alla mezzora della ripresa per doppia ammonizione. Sia il portoghese che il diffidato Mancini salteranno il match di ritorno.

Nel finale il Vitesse tenta il tutto per tutto, ma la Roma regge ed ottiene una vittoria fondamentale in vista della sfida di ritorno. Per i giallorossi è il quinto risultato utile consecutivo tra campionato e coppe. Mourinho sorride e continua la striscia positiva.