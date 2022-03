Calciomercato Inter, Marotta perde il super big? L’Atletico fa sul serio

L’Inter è in piena corsa nella lotta scudetto, ma la dirigenza lavora con attenzione per rinforzare il reparto offensivo per il prossimo anno

La situazione attaccanti in casa Inter è, in vista della prossima stagione, ancora tutta da valutare. Metà reparto offensivo del club nerazzurro è incerto della permanenza e la dirigenza lavora a diversi nomi per rinforzare il reparto ed accontentare le richieste di Simone Inzaghi.

L’amministratore delegato nerazzurro Marotta è da sempre un ammiratore della Joya e pensa al giocatore per sostituire il cileno Alexis Sanchez, anch’egli in scadenza di contratto. L’Inter monitora la situazione di Dybala ed i tifosi sognano una coppia tutta argentina con Lautaro Martinez.

La situazione non è affatto semplice con diversi club europei che fiutano il grande colpo a parametro zero. Secondo quanto riporta As un altro club, a caccia del giocatore, è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, connazionale di Paulo e grande estimatore dell’attaccante.

Atletico Madrid, è sfida all’Inter per Dybala

La situazione contrattuale di Dybala con la Juve è complicata ed il rinnovo è tutt’altro che certo. Ad Ottobre le cose sembrano vicine a trovare una schiarita, ma ora le parti sono più lontane che mai. Dybala ed il suo entourage hanno iniziato a guardarsi intorno e negli ultimi giorni, l’Atletico avrebbe richiesto informazioni e sondato l’entourage del numero dieci bianconero.

La Juve ha recentemente rinviato l’incontro per il rinnovo ed il futuro del giocatore a Torino appare incerto. L’Inter monitora la situazione con i tifosi che sognano e Marotta attende per verificare le possibilità dell’affare. Intanto all’estero fanno sul serio e l’Atletico è pronto a provare il colpo da novanta. I Colchoneros a fine stagione potrebbero perdere Griezmann e Suarez e sono a caccia in Serie A di giocatori di caratura mondiale.