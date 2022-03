Marotta lancia la frecciata alla Juve: domanda su Dybala in diretta

Impegnato nella difficilissima trasferta di Liverpool l’amministratore delegato Marotta ha parlato di tanti temi.

Dopo lo 0 a 2 subito all’andata a San Siro l’Inter arriva ad Anfield per provare l’impresa e ribaltare una sfida contro il Liverpool che si preannuncia ‘quasi impossibile’. La formazione di Simone Inzaghi sogna l’accesso ai Quarti, ma intanto Marotta e gli altri dirigenti pensano al futuro.

Nelle ultime settimane l’Inter sta osservando con attenzione la situazione contrattuale del talento argentino Paulo Dybala, attualmente alla Juventus ma con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Inizialmente l’accordo per il rinnovo sembrava ad un passo, ma ora le parti si trovano in una pericolosa fase di stallo. L’Inter monitora la situazione e Marotta è da sempre un grande estimatore del calciatore. Dybala ha più volte dichiarato di voler restare alla Juve, ma l’opzione Inter potrebbe ingolosirlo.

Inter, Marotta parla della possibilità Dybala

Nel pre partita della sfida di Champions League Marotta ha parlato della sfida ed ha dichiarato: “Parliamo di impresa, ma dobbiamo crederci fino in fondo. Dobbiamo dare il massimo per i tifosi che ci hanno seguito fin quà. Siamo tutti pronti a sfidare una squadra molto forte e nel calcio non sempre chi gioca meglio vince, dobbiamo ricordarlo”.

L’amministratore delegato ha poi parlato della lotta scudetto e della situazione relativa a Dybala: “Scudetto? E’ un obiettivo, dobbiamo crederci ma il Milan è favorito quanto noi. Dybala? In questo momento pensiamo al campionato, alla Champions League ed alla Coppa Italia ma a tempo debito ci dedicheremo al calciomercato”.