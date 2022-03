Probabili formazioni 29^ giornata Serie A: la decisione su Vlahovic

Tutte le probabili formazioni della 29^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Salernitana-Sassuolo. Juventus impegnata al Marassi contro la Sampdoria. Chiuderà il 29° turno Lazio-Venezia di lunedì sera.

La 29^ giornata di campionato è pronta a entrare nel vivo. Si partirà con la sfida tra Salernitana-Sassuolo, una delle ultime chiamate salvezza per i padroni di casa. Ospiti a caccia di conferme dopo il successo contro il Venezia.

Juventus impegnata nella delicata sfida del Marassi prima dell’appuntamento europeo contro il Villareal. Allegri potrebbe valutare un po’ di turnover nonostante la grande emergenza. Possibile turno di riposo per Vlahovic.

Occhi puntati anche sull’altra sfida salvezza tra Spezia-Cagliari. Padroni di casa a caccia di tre punti fondamentali per la zona salvezza, ospiti obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze in vista del rush finale di campionato.

Probabili formazioni 29^ giornata Serie A

Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Jaroszynski; Coulibaly L, Ederson, Kastanos; Verdi; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Spezia-Cagliari

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni S; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Kean, Morata. All. Allegri

Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Toure; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli S, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli

Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Binks; Hickey, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Yeboah; Destro. All. Blessin

Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Makengo, Arslan, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini Lo, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Lazio-Venezia

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Nani, Henry, Okereke. All. Zanetti