Cagliari, doppia insidia per Mazzarri: che sorpresa a centrocampo

Spezia-Cagliari potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della corsa salvezza di entrambe le squadre. I rossoblù dovranno cercare di portare a casa la vittoria per riaprire definitivamente i giochi per la permanenza in Serie A

Salvo clamorosi colpi di scena, Mazzarri si presenterà dinanzi allo Spezia con il solito 3-5-1-1 sperimentato nelle ultime apparizioni rossoblù. Resta da sciogliere il dubbio legato alla presenza dal primo minuto di Pereiro, ancora in forte ballottaggio con Pavoletti.

L’attaccante uruguaiano potrebbe scendere in campo ancora dal primo minuto e agirà a sostegno di Joao Pedro. Pavoletti, come detto, dal canto suo, proverà a convincere il tecnico rossoblù a puntare subito su di lui dal primo minuto.

Non è escluso che Mazzarri possa valutare qualche novità anche in mezzo al campo. Deiola viaggia spedito verso la conferma da titolare, ma il ballottaggio con Baselli verrà sciolto solo nel corso dell’ultimo allenamento rifinitura.

Spezia-Cagliari, chance a gara in corso per Keita?

Pavoletti insidierà Pereiro per un posto da titolare al fianco di Joao Pedro. Keita Balde, invece, escluso tassativamente nelle ultime gare del Cagliari, potrebbe ritrovare fiducia subentrando dalla panchina proprio in occasione della sfida contro lo Spezia. Mazzarri potrebbe affidarsi all’ex Inter e Sampdoria a gara in corso.

Nessun dubbio per quel che riguarda la difesa: Goldaniga, Lovato e Altare formeranno il terzetto difensivo con Dalbert e Bellanova confermati sugli esterni a tutta fascia. Ancora panchina per Carbioni e Zappa, i quali potrebbe trovare spazio a gara in corso. Ancora out Nandez, recuperabile, verosimilmente, dopo la sosta per le nazionali.