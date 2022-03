Serie A, colpo di teatro: l’ufficialità fa esultare De Laurentiis e Lotito

In Serie A il duo De Lautentiis-Lotito ottiene un importante successo. I presidenti di Napoli e Lazio hanno messo a segno un grande colpo.

Una giornata certamente positiva per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e per quello della Lazio Claudio Lotito. I numeri uno dei partenopei e dei biancocelesti hanno infatti ottenuto un importante successo questa mattina.

L’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A è stata infatti vinta da Lorenzo Casini. Avvocato romano classe ’76, Casini è capo di Gabinetto del Ministero della cultura (MIC) oltre a essere professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Il suo nome, come rivelato dal collega Niccolò Schira, è stato fortemente caldeggiato proprio da De Laurentiis e Lotito che, assieme a Joe Barone, dirigente della Fiorentina, erano i suoi maggiori sponsor. Casini succede a Dal Pino che recentemente aveva dato le sue dimissioni, ma che comunque nella votazione di oggi ha ottenuto un voto.

Lega Serie A, Casini batte Abodi: è lui il nuovo numero uno

Lorenzo Casini, appoggiato come detto da De Laurentiis, Lotito e Barone, è riuscito ad ottenere la maggioranza con 11 voti a favore, battendo quello che era il suo diretto sfidante: Andrea Abodi. I club propensi a votare Abodi si sono comunque astenuti.

Sono state infatti otto le schede bianche, più un voto per l’ex presidente dimissionario Dal Pino. Casini rappresenta un importante successo politico per l’asse Lotito-De Laurentiis che riescono, dopo settimane di trattative a far passare la loro linea politica in Lega Serie A. Staremo a vedere adesso come Casini si rapporterà ai principali problemi del movimento calcistico italiano.