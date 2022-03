Lautaro sfida Lewandowski per la maglia numero 9: un top club li segue

Lautaro Martinez ha ritrovato il gol e ora punta a completare la stagione da protagonista ma nel futuro può esserci una big d’Europa

Lautaro Martinez. Il calciatore di Simone Inzaghi ha ritrovato il gol smarrito nelle ultime uscite contro Salernitana e Liverpool e vuole terminare nel migliore dei modi la stagione per vincere ancora con la maglia nerazzurro. Per il futuro però tutto può succedere. Su di lui rimane molta attenta uno dei principali top club d’Europa.

Questo non è altro che il Barcellona. La cura Xavi Hernandez, dopo qualche perplessità iniziale, funziona. Eccome. L’ex centrocampista non ha impiegato molto a convincere i tifosi, che peraltro sono sempre stati dalla sua parte, ricordando le sue sublimi gesta da calciatore. Gli innesti del calciomercato di gennaio sembrano convincere. Ora però il Barcellona pensa già a quest’estate quando potrebbe arrivare un altro numero nove. Inter in apprensione. I nerazzurri sperano che il Barca possa buttarsi a capofitto su uno degli altri obiettivi inseriti in agenda.

Barcellona, l’Inter trema: i blaugrana non hanno dimenticato Lautaro, anche lui nella lista degli obiettivi

Il Barcellona vuole continuare a potenziare la squadra. I blaugrana dopo una partenza choc in Liga sono lentamente risaliti e hanno messo nel mirino quantomeno il secondo posto, occupato dal Siviglia di Julen Lopetegui. Più difficile risulta credere invece nella possibilità che il club culè possa soffiare il titolo al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che fino a questo momento non dà accenno a nessuna crisi.

Il sogno del Barcellona, scrive il giornale catalano ‘Sport’, ha un nome e un cognome preciso. Coincidono però con quello di altri grandi club europei perché sono quelli di Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund è il grande obiettivo dei blaugrana per la prossima stagione. La dirigenza culè farà di tutto per tentare di arrivare al classe 2000 ma, in questo momento, il Manchester City sembra essere in pole position per aggiudicarsi il calciatore.

Se non dovesse raggiungere il suo obiettivo, il Barcellona guarderà altrove per assecondare i desideri di Xavi Hernandez.

Nell’elenco dei candidati a diventare il nuovo numero nove del Barca figura come detto pure Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe essere un elemento di prospettiva e non soltanto per il futuro immediato dell’attacco dei blaugrana. L’attaccante argentino dell’Inter è stato accostato al club catalano già in passato.

Nella lista vi sono anche Alexander Isak, Karim Adeyemi ma soprattutto Robert Lewandowski, che è in scadenza di contratto nel 2023 e al momento non ha iniziato le trattative per rinnovare il suo rapporto con il Bayern Monaco. Ora è sicuramente quest’ultimo il principale desiderio tra le opzioni B.