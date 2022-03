“Firma la prossima settimana”: PSG, la telenovela dell’estate è già finita

Il PSG di Nasser Al-Khelaifi ed il Real Madrid di Florentino Perez sono pronte ad un nuovo scontro. I Blancos vincono anche sul mercato.

Il calciomercato non dorme mai e lo sanno bene i top club in giro per l’Europa sempre pronti a cogliere al volo le opportunità migliori. Il Paris Saint-Germain, negli ultimi anni, si è rivelato, senza dubbio, il club più spendaccione d’Europa o forse dell’intero globo. La super campagna acquisti dell’ultima estate ha fatto sognare i tifosi del club francese, ma qualcosa sembra essere andato storto.

A mettere i bastoni tra le ruote alla società di Al-Khelaifi ci ha pensato il Real Madrid di Florentino Perez. I Blancos hanno eliminato dalla Champions League proprio i transalpini che nulla hanno potuto contro la formazione di Carlo Ancelotti. Il PSG ed il Real, dunque, continuano ad essere ‘nemici’ su diversi fronti.

Calciomercato Mbappé: addio PSG, firma col Real

Dopo la questione Superlega, dopo la sfida di Champions League, tocca ora al calciomercato, scenario dove le due super società si sono già scontrate in più di una occasione. Lo sa bene Kylian Mbappé, conteso proprio da PSG e Real Madrid. L’attaccante francese è da tempo nel mirino degli spagnoli che già nell’ultima finestra di calciomercato, con mezzi leciti o meno, hanno provato a strapparlo via dalle mani di Mauricio Pochettino.

Direttamente dalla Spagna, ‘Marca’ svela una nuova clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo i colleghi iberici, Mbappé firmerà per il Real Madrid la prossima settimana. Al termine della stagione, infatti, il calciatore andrà a scadenza contrattuale e sarà libero di firmare con la squadra che più preferisce. Firma e annuncio potrebbero arrivare entro la fine della prossima settimana, concludendo così la telenovela che ha infiammato la scorsa estate. Destinato a cambiare casacca, i tifosi spagnoli sono pronti ad accogliere Mbappé.