Real Madrid-PSG, doccia gelata per Al-Khelaifi: tifosi allarmati, il motivo

Questa sera ci sarà la sfida di ritorno tra il Real Madrid ed il PSG, ma per queste due squadre ci sono importanti novità sul mercato.

Dopo le gare di ieri, che hanno visto il passaggio del turno del Liverpool (ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi) e del Bayern Monaco, questa sera ci saranno altre due partite: Real Madrid-Psg e Manchester United-Atletico Madrid. Entrambi gli ottavi sono ancora in bilico, considerando la squadra di Pochettino deve difendere il gol di Mbappé ed il pareggio dell’andata per 1-1 tra i ‘Red Devils’ e i ‘Colchoneros’.

Real Madrid-PSG si può considerare sicuramente una finale anticipata. Nel match di andata il team parigino giocò molto meglio rispetto ai ‘Blancos’. E’ stato lo stesso Ancelotti, nella conferenza stampa di ieri, ad ammettere la superiorità della squadra di Pochettino nella gara del Parco dei Principi: “A Parigi non siamo mai stati in partita, ma sono sicuro che faremo una grande partita”.

In molti si aspettano un grande match tra queste due squadre, che sono in lotta anche in sede di calciomercato. Il Real Madrid, infatti, sta tentando di strappare Mbappé al PSG, visto che il contratto del fuoriclasse con la squadra di Parigi scadrà il prossimo 30 giugno. Leonardo ed Al-Khelaifi, dal canto loro, stanno facendo di tutto per convincere il calciatore a restare sotto l’ombra della Torre Eiffel, ma ci sono delle importanti novità.

PSG, c’è già un accordo preliminare tra il Real Madrid e Mbappé

Secondo quanto riportao dal ‘Mundo Deportivo, difatti, Mbappé avrebbe già stipulato un accordo preliminare con il Real Madrid, che già si può ritenere valido visto che siamo entrati negli ultimi sei mesi del contratto con il PSG. Gli agenti del calciatore starebbero aggiornando continuamente il club spagnolo delle continue offerte di rinnovo da parte di Al-Khelaifi e Leonardo.

Il PSG avrebbe offerto al giocatore tra i 50 e i 53 milioni di euro netti a stagione oltre a bonus fedeltà di 100 milioni di euro. Ma i il Real non è per nulla preccupato delle continue proposte di Leonardo a Mbappé, visto che avrebbero già siglato questo accordo con il calciatore. Questo presunto accordo è decisamente una brutta notizia per Al-Khelaifi, considerando che nelle ultime settimane si era parlato di una possibile apertura di Mbappé per rinnovare il contratto con il team parigino.