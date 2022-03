Napoli, ora son guai: Spalletti rischia di perdere un altro top player

Spalletti risolverà i dubbi sui disponibili per la gara col Verona solo dopo la rifinitura: il tecnico del Napoli può perdere un altro uomo

Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infermeria. Il Napoli, impegnato domani pomeriggio nella trasferta in casa dell’Hellas Verona potrebbe dover fare a meno di varie pedine.

C’è grande attesa dunque per l’elenco dei convocati diramato dal tecnico di Certaldo che dopo l’infortunio di Alex Meret rischia di dover fare i conti con un’altra importante tegola.

I partenopei al di là delle assenze contro il Verona, che non sembra voler desistere dalla sua ‘folle’ corsa per provare a ottenere un posto in Europa nella prossima stagione (il settimo posto è distante cinque lunghezze), devono riscattare la sconfitta di sei giorni fa contro il Milan. I tentennamenti dell’ultimo periodo hanno fatto perdere la leadership agli uomini di Luciano Spalletti, ora a -3 dai rossoneri di Stefano Pioli. L’allenatore però in questo momento è preoccupato soprattutto dalle condizioni di Lorenzo Insigne.

Napoli, Insigne in forte dubbio per la trasferta con l’Hellas Verona: decisiva la rifinitura di oggi per l’azzurro

Il capitano del Napoli, autore di sette reti in campionato fino a questo momento, rischia di perdersi la trasferta del Bentegodi. Già ieri, nel report diffuso dalla società di Aurelio De Laurentiis, si era potuto leggere che il calciatore ha svolto in via preventiva un lavoro personalizzato.

L’attaccante, scrive ‘il Mattino’, svolgerà anche oggi un allenamento personalizzato. Una sessione decisiva per verificare le sue condizioni e decidere se inserirlo o meno nell’elenco dei convocati per il match di domani.

Se non dovesse farcela, al suo posto giocherà il messicano Lozano, rientrato in campo contro il Milan.

Intanto, sempre ieri, Tuanzebe ha lavorato in gruppo mentre Malcuit si è allenato in palestra. Inoltre, Juan Jesus ha svolto le sue terapie per un risentimento alla coscia. A tutto ciò si aggiunge l’infortunio accusato da Alex Meret. Il portiere si è fermato per un problema alla seconda vertebra lombare.