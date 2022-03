Paura a Parigi: PSG, decisione estrema di Al-Khelaifi, tifosi spiazzati

Clima teso a Parigi dopo l’eliminazione del PSG in Champions League: il provvedimento del presidente Al-Khelaifi spiazza i tifosi.

L’inattesa eliminazione in Champions League ha choccato il Paris Saint Germain. Dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata ed il gol siglato da Kylian Mbappé nel ritorno, il club si aspettava di passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. L’errore commesso da Gianluigi Donnarumma in occasione del pareggio di Karim Benzema ha però mandato in tilt la squadra, affondata poi dalla tripletta del francese.

Una debacle inattesa, sia dalla dirigenza che dai tifosi riversatisi poi sui social network per stroncare la prestazione offerta dalla squadra allenata da Mauricio Pochettino. L’ambiente in città, in queste ore, è pessimo e a confermarlo è pure il provvedimento assunto nella giornata odierna dalla società parigini.

Il PSG, in pratica, ha deciso di contattare un’agenzia di sicurezza privata in modo tale da tutelare l’incolumità dei propri giocatori (finiti nella bufera a causa degli errori commessi in campo). A confermarlo è stato il quotidiano ‘Sport’, che ha parlato di circa 30 agenti impegnati nell’operazione voluta dal club.

PSG, clima teso in città: lo dimostra l’ultimo provvedimento

Messi e compagni, nel frattempo, si sono ritrovati nel centro sportivo per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato e provare così a voltare pagina. Alla seduta ha preso parte Leonardo, che ha chiesto alla squadra e allo staff tecnico di mantenere la calma e mettere ora nel mirino la vittoria del campionato.

La situazione, in ogni caso, resta critica e la sconfitta subita per mano del Real Madrid rischia di avere pesanti ripercussioni in vista della prossima sessione del mercato. Mbappé, ad esempio, sembra sempre più vicino alla Casa Blanca. Gianluigi Donnarumma, invece, è rientrato nel mirino della Juventus, che sta valutando l’idea di ingaggiarlo al termine dell’attuale stagione.