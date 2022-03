Cagliari, Mazzarri nei guai con lo Spezia. Djuric salva la Salernitana

Sabato pomeriggio con due match di Serie A: lo Spezia vince il scontro salvezza con il Cagliari, mentre è pari tra Salernitana e Sassuolo.

Due match in questo sabato pomeriggio di Serie A che riprende dopo la rocambolesca chiusura della scorsa giornata. Da un lato si affrontano nel match salvezza lo Spezia e il Cagliari, dall’altro invece la Salernitana fanalino di coda ospita un Sassuolo tranquillo e in ottima forma.

La sfida tra Spezia e Cagliari sorride ai liguri che con il successo per 2-0 possono guardare la classifica con maggiore serenità. La partita è decisa dalle reti di Erlic e Manj nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione Verde aveva fallito il rigore del possibile vantaggio.

Nell’altro match invece il Sassuolo ribalta l’iniziale vantaggio della Salernitana firmato da Bonazzoli. Il granata avevano iniziato il match al meglio, me nel giro di pochi minuti vengono prima raggiunti da Scamacca e poi superati da Traore. Nella ripresa doppio giallo a Raspadori che costringe i neroverdi a disputare l’ultima mezzora in dieci cambia poco, con i campani che ne approfittano a trovano il pari con Djuric a 10′ dal termine.

Serie A, balzo in avanti per lo Spezia, Salernitana ancorata al fondo

Con questo successo lo Spezia ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza, staccando la Sampdoria a quota 26 e agguantando l’Udinese. Adesso per i liguri, in attesa del Venezia, la quota salvezza ha un margine di 7 punti. Pareggio che invece cambia poco alla Salernitana contro un tranquillo Sassuolo. I campani restano fanalino di coda, anche se in prospettiva, con una partita da recuperare, potrebbero superare il Genoa e lasciare l’ultimo posto in classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Milan 60, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 53, Roma 47, Atalanta 47*, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 40+, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 29**, Spezia 29+, Sampdoria 26, Cagliari 25+, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 16*.

+ partita in più, * una partita in meno, **due partite in meno