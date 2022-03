“Ecco cosa ho fatto”: Xavi, la rivelazione sulla disfatta del PSG col Real

Il PSG perde contro il Real Madrid, ma a fare notizia è la reazione dell’ex centrocampista ed attuale tecnico del Barcellona Xavi.

Il PSG non è riuscito a far fruttare il vantaggio maturato nella gara d’andata e, complice anche un Benzema in serata decisamente positiva, è stato eliminato dal Real Madrid. La vittoria dei madrileni ha quindi fatto molto rumore in Spagna, anche e soprattutto a Barcellona, città degli storici rivali blaugrana.

Oltrettutto non è da sottovalutare il fatto che nel PSG eliminato giocasse Lionel Messi, uno che a Barcellona ha fatto la storia e che ha per gran parte della sua carriera alimentato una fortissima rivalità proprio con il Real Madrid, soprattutto durante l’epoca madrilena di Cristiano Ronaldo.

Proprio nei confronti di Messi si è posto l’attuale tecnico del Barcellona Xavi. All’epoca del suo calcare il terreno di gioco del Camp Nou, Xavi è stato compagno di squadra di Messi, vincendo assieme all’argentino praticamente qualsiasi trofeo e formando, assieme all’altro centrocampista Iniesta, uno degli assi più forti della storia del calcio mondiale.

Xavi, un pensiero per Messi dopo l’eliminazione

Tra i due è rimasto un bellissimo rapporto d’amicizia. Lo stesso Xavi infatti ha dichiarato in conferenza stampa che è ancora forte il legame con l’attaccante argentino e che, subito dopo l’eliminazione del PSG, ha avuto un pensiero per lui. “Sono cose che succedono.” ha dichiarato. “Ho mandato un messaggio di incoraggiamento a Messi per la partita.”

Il tecnico del Barcellona parla poi nello specifico del match, affermando come il Real Madrid è una squadra in grado di colpirti e farti male sempre: “Le partite di Champions League sono così. Poi avevi di fronte il Real Madrid, una squadra che sa come ribaltare le partite. Basta solo un brutto momento in tutta la partita e alla fine sei condannato.”