Addio Dybala, la Juventus ha già l’erede: il nome sorprende i tifosi

La trattativa per il rinnovo tra la Juventus e Dybala non decolla: se l’argentino dovesse andarsene, i bianconeri hanno già l’erede.

Se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, la Juventus di Max Allegri è tornata a far paura. Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi che avevano addirittura fatto dubitare sul futuro dell’allenatore appena tornato in bianconero, la Vecchia Signora ha cominciato a volare.

Con il successo sulla Sampdoria la Juventus ha mandato un segnale importante: una serenità ritrovata nello spogliatoio, l’ennesimo risultato utile positivo, un 4° posto difeso con grande carattere. E ancora un pensierino a uno Scudetto difficilissimo ma non del tutto impossibile.

Vada come vada quest’anno, in cui era stata prevista una parziale rifondazione, la prossima stagione la Vecchia Signora dovrà necessariamente tornare a vincere. Si è attrezzata per farlo a gennaio, con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, ma deve ancora capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala.

La Joya si libera a zero a giugno, e a oggi un accordo sul rinnovo di contratto non è ancora stato raggiunto. Perdere una stella senza incassare un euro sarebbe un duro colpo per la Juventus, che però secondo l’inviato di Sky Sport 24 Giovanni Guardalà ha già in casa il sostituto. E il suo nome è Alvaro Morata.

Juventus, c’è Morata per il post Dybala

Lo spagnolo si trova a Torino in prestito, una mossa nata dalla necessità di riprendere in mano una carriera frenata dalle esperienze negative con Chelsea e Atletico Madrid. Fino a poche settimane fa la sensazione era che scaduto l’accordo la Juventus non avrebbe insistito troppo con i colchoneros per il riscatto, considerando le prestazioni in chiaroscuro mostrate.

Negli ultimi tempi la musica però è cambiata: Morata è tornato quello dei primi anni in bianconero, e i gol con cui ha steso la Sampdoria hanno confermato la sua completa rinascita. Motivo per cui, secondo Guardalà, la Vecchia Signora non spingerà troppo per tenere Dybala per affidarsi allo spagnolo in coppia con Vlahovic.

Molto dipenderà anche dall’eventuale sconto sul riscatto da parte dell’Atletico Madrid, che chiedeva 50 milioni di euro per Morata. Ma che in fondo è consapevole che lo spagnolo non rientrerà nei piani di Simeone.

In caso di accordo ecco che verrebbe del tutto mollata la presa su Dybala. Che a quel punto dovrebbe scegliere se accettare l’offerta al ribasso proposta dalla Juventus o guardarsi intorno. Sulle sue tracce Inter e proprio l’Atletico. Cosa succederà?