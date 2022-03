Super Morata trascina la Juventus: un messaggio al campionato

Grande prestazione della Juventus di Allegri che vince a Marassi ed avvisa le pretendenti allo scudetto. Bene in porta anche Szczesny.

Importante vittoria della Juventus a Marassi contro la Sampdoria. I bianconeri faticano più del previsto e vincono di misura contro il club blucerchiato a cui non basta l’assalto nel finale della partita. A Genova è un super Morata che regala i 3 punti ad Allegri.

Il tecnico bianconero preserva Vlahovic dall’inizio in vista della Champions e lancia Kean-Morata, la Juve fatica ed è la Sampdoria a rendersi pericolosa in un paio di occasioni. La Juve passa però in vantaggio, senza praticamente mai tirare in porta, grazie ad un autogol di Yoshida, innescata da Cuadrado.

Pochi minuti dopo i bianconeri trovano il raddoppio su rigore con Morata che sfrutta alla perfezione il rigore conquistato dal compagno di reparto Kean. Lo spagnolo sarà poi probabilmente il migliore in campo al termine del match.

Juventus, emozioni nella ripresa ma arrivano i 3 punti

Più emozioni nella ripresa con i blucerchiati che provano a reagire e la Juve che si abbassa troppo. Il portiere Szczesny diventa protagonista prima con un paio di interventi e poi sul rigore dove ipnotizza il ligure Candreva. La gara sembra ormai chiusa, entra anche Dusan Vlahovic ma arriva l’episodio. Il neo entrato Sabiri segna su punizione (grazie ad una netta deviazione di Morata).

I tifosi bianconeri tremano per qualche minuto ma è proprio Morata a chiudere il discorso e regalare tre punti pesantissimi. La Juventus fa sempre più suo il quarto posto e manda importanti segnali alle prime tre in classifica, anche pensando in ottica di una clamorosa rimonta in campionato.

Ecco la classifica aggiornata: Milan 60, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 56+, Roma 47, Atalanta 47*, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 40+, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 29**, Spezia 29+, Sampdoria 26, Cagliari 25+, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 16*.

+ partita in più, * una partita in meno, **due partite in meno