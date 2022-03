Il Napoli vola, ma Spalletti è in ansia: brutte notizie in arrivo per gli azzurri?

Il Napoli torna alla vittoria al Bentegodi e risponde al Milan. Spalletti, però, tiene il fiato sospeso: brutte notizie in arrivo per gli azzurri?

La vittoria è stata pesantissima, anche perché arriva dopo il passo falso contro il Milan e in un momento della stagione in cui serviva dare un segnale. Il segnale, il Napoli l’ha dato e confermato, restando in scia delle milanesi nella lotta Scudetto.

Anche perché vincere al Bentegodi è stato tutt’altro che semplice. A Verona è stata battaglia vera per Spalletti e i suoi uomini, usciti vincitori grazie ad una doppietta di Osimhen e ad una prestazione da grandissima squadra.

Eppure, il sorriso del tecnico livornese rischia di essere amaro. Alle porte, una possibile tripla brutta notizia per il Napoli e il suo staff medico, già provato dalle tante assenze sofferte nell’ultima settimana.

Verona-Napoli, problemi per Spalletti: brutte notizie in arrivo?

Brutte notizie che, per Spalletti, potrebbero arrivare dall’infermeria. Nel corso della gara col Verona, il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti con qualche piccolo acciaccato. Il primo, quello che ha colpito Ospina: il colombiano ha subìto un colpo alla mano nel corso della gara e per lui dovrebbe trattarsi di una semplice contusione ossea.

Niente di grave dunque per l’ex Arsenal, forzato alla titolarità soprattutto adesso, dopo l’infortunio ben più lungo che ha interessato Meret. Discorso diverso, invece, per Petagna: l’attaccante ha lasciato subito la gara, nonostante fosse entrato da pochi minuti. Per lui un problema muscolare, si teme uno stiramento. Gli esami delle prossime ore chiariranno la natura dell’incidente.

Infine, una parentesi anche su Anguissa: il camerunense è uscito malconcio dalla gara col Verona, ma per lui dovrebbe trattarsi di semplice fatica. Reduce da un lungo infortunio, l’ex Fulham ha lavorato tanto in settimana per essere titolare quest’oggi al Bentegodi.