“Decisione sbagliata”: polemiche Verona-Napoli, l’arbitro finisce nel mirino

Verona-Napoli è terminata 1-2 a favore dei partenopei, ma ci sono alcune polemiche per una decisione dell’arbitro Doveri.

Il Napoli ha battuto questo pomerggio il Verona 1-2 con la doppietta di Osimhen. I partenopei con questo successo, in attesa di Torino-Inter di questa, si sono portati al secondo posto a tre punti dal Milan, che ha sconfitto ieri sera l‘Empoli di Andreazzoli con il gol siglato da Kalulu nel primo tempo.

E’ stata una bella gara quella del Bentegodi, dove il Napoli è passato in vantaggio al 14′ con un colpo di testa di Osimhen su un cross dalla destra di Politano. Gli azzurri hanno controllato bene la partita nel primo tempo, anche se non sono riusciti a segnare il secondo gol. Il raddoppio è arrivato sempre con Osimhen al 71‘, servito questa volta dall’ottimo Di Lorenzo.

La gara sembrava spegnersi, ma si sa che la squadra di Tudor non muore. Il Verona, infatti, è riuscita a riaprirla al 77′ con il colpo di testa di Faraoni. I padroni di casa hanno cercato subito il pareggio, ma poi all’84′ c’è stata la decisione di Doveri di espellere Ceccherini per doppia ammonizione per tocco di mano. Però questa decisione del direttore di gara non ha convinto tutti.

Verona-Napoli, Marelli sull’espulsione di Ceccherini: “Decisione sbagliata”

Luca Marelli, ex arbitro ed ora commentatore di ‘DAZN’, ha analizzato in diretta l’episodio in questione: “Quella di Doveri è una decisione sbagliata, che non mi trova per d’accordo. Ceccherini ha toccato il pallone con la mano, ma l’ammonizione non c’era per niente. L’azione era a centrocampo e non era pericolosa”.

A termine della gara c’è stata anche l’espulsione di Faraoni tra le fila venete. Il calciatore è stato ammonito per un tocco di mano pochi secondi prima del fischio finale di Doveri, ma il laterale ha continuato le proteste ed il direttore di gara ha cacciato il secondo rosso.