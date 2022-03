Rivoluzione PSG, ecco l’erede di Pochettino: ha allenato in Serie A

Mauricio Pochettino è sul punto di lasciare il PSG e un big tra gli allenatori in attività pare destinato a raccogliere la sua eredità.

L’eliminazione del PSG dalla Champions League pare aver in qualche modo decretato anche la fine dell’avventura dell’argentino Pochettino sulla panchina della squadra francese. L’ambiente ha bisogno di uno scossone e di una riorganizzazione, dopo la grande delusione seguita all’illusione data dalla coppia Messi-Neymar.

Già da diversi mesi si chiacchierava in merito all’addio dell’allenatore e adesso pare che il club si stia seriamente guardando attorno, alla ricerca del nome migliore per mantenere alto il livello di competitività.

Pochettino al momento è tra gli allenatori più pagati del Vecchio Continente: all’incirca mezzo milione di euro al mese, ma il rendimento della sua squadra non sta corrispondendo allo sforzo economico. Cosa accadrà quindi? Cambio in sella.

PSG, Pochettino via a fine stagione: lo sostituirà Simeone

Secondo quanto riferisce ‘l’Equipe’, l’atteggiamento del pubblico rispetto alla squadra e alla società dopo quanto avvenuto in Champions League è stato una molla verso le novità da apportare quanti prima. La rabbia per l’eliminazione agli ottavi di Champions League, in favore della qualificazione del Real Madrid, non pare avere possibilità di riscatto.

Il preferito per sostituire Mauricio Pochettino è un suo connazionale. Si tratta di Diego Simeone, alla guida dell’Atlético Madrid dal 2011, anno in cui lascia il Catania. L’ex calciatore, infatti, ha vissuto un’esperienza anche in Serie A, guidando la squadra siciliana dopo Marco Giampaolo e salvandola con alti e bassi continui. Un’avventura finita con una rescissione consensuale, nonostante un altro anno di contratto in essere, poiché entrambe le parti non convinte l’una dell’altra. Diego Simeone attualmente è legato all’Atleti fino al 2024, ma potrebbe essere tentato da una nuova e piuttosto difficile avventura professionale.