“Andate via!”: PSG nel caos, volano insulti ed un messaggio pesantissimo

Momenti di grande tensione in casa PSG dopo l’uscita dalla Champions League in favore del passaggio ai quarti del Real Madrid.

Sarà difficile per l’ambiente PSG dimenticare l’amara eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, condotto da Benzema. La squadra parigina era riuscita a trionfare al fotofinish nella gara d’andata grazie a una rete di Mbappé, la stessa che ha siglato anche al Bernabeu ma non è servito a nulla.

Negativi risvolti per la formazione francese. All’interno del cui spogliatoio pare ci siano stati momenti di tensione sia tra i calciatori stessi che con i dirigenti, ma la situazione è rientrata ed è stata in qualche modo controllata.

Diverso invece ciò che riguarda i tifosi, che alla prima occasione, ovvero il match interno contro il Bordeaux, sono andati oltre i limiti. Si sono verificate scene poco edificanti per un club così importante in Ligue 1 e nel mondo.

I tifosi contro il PSG: scritte e insulti ai calciatori e al club

L’obiettivo principale della frustrazione dei tifosi sono stati Leo Messi e Neymar. Il brasiliano è finito nel mirino della critica dei supporter, perché sentono non riesca mai a mettere a frutto il proprio talento nel momento giusto. Quindi giustificare i grandi esborsi per averlo e mantenerlo in rosa. L’argentino, invece, avrebbe tradito la più grande promessa o meglio prospettiva che era stata riposta in lui, non avendo aiutato la squadra nel momento più importante.

La gara casalinga contro il Bordeaux, quindi, è stata ricca di contestazioni e fischi. Tuttavia, stavolta l’insofferenza non è stata rivolta soltanto alla squadra di Pochettino, ma anche alla dirigenza ovvero sia a Nasser Al-Khelaifi che al dg Leonardo. All’esterno del Parc de Princes e Parc des Loges, quest’ultimo centro sportivo della società, le mura sono state riempite di scritte e insulti, riportati da ‘Le Parisien’: “Parigi siamo noi” o anche “Paris jamais Qatari”, vale a dire che Parigi non sarà mai dai qatarioti e sia lo sceicco che Leonardo sono stati invitati ad andare “lontano dalle nostre terre”.