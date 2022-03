“Dovranno vergognarsi”: Serie A, la frecciata di Cassano è durissima

Antonio Cassano interviene come suo solito alla Bobo TV. Ed anche stavolta le dichiarazioni dell’ex attaccante fanno discutere.

Antonio Cassano è uno che di certo non ha peli sulla lingua. Le sue dichiarazioni, come quella recente su Benzema e Cristiano Ronaldo, fanno sempre discutere. Di certo non è uno politicamente corretto e spesso le sue uscite sono fonte di grandissime polemiche.

Ospite come al solito della BoboTv, la trasmissione sui social dell’amico Christian Vieri, Cassano è intervenuto a gamba tesa con dichiarazioni piccanti sulla lotta Scudetto. La domanda era se la Juventus potesse vincerlo, visto che ormai è oggettivamente rientrate nella lotta e che si trova a poca distanza dal terzetto composto dal Napoli e dalle milanesi.

“Solo un matto potrebbe pensare di mettere anche solo una fiche sulla vittoria della Juventus!” Lapidario Cassano che non crede nel rimontone dei bianconeri. Questo nonostante il buon momento di forma degli uomini di Allegri e un calendario abbastanza agevole. Per l’ex attaccante i sei punti che attualmente separano il Milan capolista dalla Juventus quarta in classifica sono un margine troppo ampio, considerando anche la presenza di altre due contendenti in mezzo: Inter e Napoli.

Cassano avverte le prime tre in classifica: “Se la Juve…”

Il ragionamento di Cassano è semplice: difficile che le prime tre sbaglino tutte. “Inter, Milan e Napoli dovrebbero buttarsi da un burrone.” ha sentenziato l’ex attaccante di due delle tre squadre coinvolte. “Qualora accadesse dovranno vergognarsi, sarò il primo a denigrarle per come hanno perso incredibilmente uno Scudetto.”

“La Juventus avrà vinto uno Scudetto giocando malissimo.” ha poi concluso Cassano. “Ma le altre? Le altre dovrebbero poi solo vergognarsi per cosa è accaduto. Perché è un qualcosa che avrebbe dell’incredibile, un cero e proprio suicidio sportivo. Sulla Juventus vi dica anche che c’è una variabile Champions League che va considerata.”