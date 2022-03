“È più forte di Ronaldo”: Cassano controcorrente, spiazza tutti in diretta

Antonio Cassano parla come di consueto alla ‘Bobo Tv’ e spiazza tutti in diretta: il suo pensiero riguarda Cristiano Ronaldo

Antonio Cassano, come sempre avviene, ha rilasciato le proprie considerazioni e dichiarazioni in diretta alla ‘Bobo Tv’. L’ex calciatore, anche questa volta, non ha avuto dubbi e ha riferito la sua opinione su Cristiano Ronaldo.

Il paragone fatto stavolta da Antonio Cassano, senza peli sulla lingua come ha abituato i tifosi, ha riguardato Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Il portoghese è avvolto nel mistero in quel di Manchester, assente nel derby contro il City e sempre più lontano dallo United, suo attuale club.

Il francese, al contrario, sta vivendo un periodo straordinario, complice anche la tripletta realizzata in Champions League ai danni del PSG. Serata da sogno che ha regalato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League al suo Real Madrid. Sul paragone tra i due Cassano non ha alcun dubbio.

Cristiano Ronaldo-Benzema, Cassano non ha alcun dubbio: per lui il più forte è l’attaccante francese

Nel consueto appuntamento del venerdì, alla ‘Bobo Tv’, Antonio Cassano ha affermato con certezza: “Cristiano Ronaldo era un accentratore e appena è andato via, è arrivato a trenta gol. Per me è molto più forte Karim Benzema di Ronaldo che non era mai un 10, non aveva la qualità raffinata di Benzema. Nella mia squadra scelgo Benzema. Lo metto tra i primi 5 numeri 9 negli ultimi 20 anni. Ha l’istinto ‘killer’ di un numero 9 e la qualità di Zidane”

Ha poi aggiunto: “Per come interpreto io il calcio, quindi, molto più forte Benzema di Cristiano Ronaldo come centravanti. Ronaldo voleva far gol in tutti i modi, spaccava la porta, ma non aveva la qualità di Benzema. Karim è unico. È il terzo marcatore più grande della storia di Francia, senza sei anni in Nazionale”.