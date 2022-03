“Il suo addio la vera svolta”: Donnarumma, frecciata durissima dall’Italia

Il Milan si gode il primato in classifica: lontano il ricordo di Donnarumma, al quale oggi è stata lanciata un’altra dura frecciata.

Da oggetto misterioso a colonna portante della squadra. Stagione fin qui da incorniciare per Mike Maignan, risultato anche sabato tra i migliori in campo. L’ex Lille, accolto con iniziale scetticismo dalla maggior parte dei tifosi del Milan, con il passare delle giornate è riuscito a convincere tutti e a sostituire nel migliore dei modi Gianluigi Donnarumma.

Si è quindi rivelata giusta la decisione, presa in estate da Paolo Maldini e Frederic Massara, di lasciar partire a parametro zero l’azzurro (finito al Paris Saint Germain) e puntare forte sul francese capace di totalizzare, fin qui, 10 “clean-sheet”. Un pensiero condiviso dal giornalista di ‘Sky Sport’ Matteo Marani.

“Lasciare andar via Donnarumma è stata la vera svolta di questo Milan. Quando hai deciso di non trattenerlo a tutti i costi e di prendere Maignan, hai dimostrato di essere superiore a chiunque, anche al tuo miglior calciatore, dando una linea ben precisa e un messaggio chiaro a tutti”.

Milan, Donnarumma è ormai un ricordo

Il Milan, dal canto suo, è ben felice del rendimento offerto dal suo attuale portiere mentre per Donnarumma le cose in Francia non stanno andando come previsto: l’errore commesso in occasione della sfida di Champions League contro il Real Madrid lo ha fatto finire nella bufera ed ora il suo futuro resta tutto da scrivere.

Maignan, al contrario, rappresenta un elemento cardine della formazione di Stefano Pioli, reduce dalla fondamentale vittoria ottenuta sabato ai danni dell’Empoli. “È stato un 1-0 che risentiva della pressione, il Milan ha indubbie qualità ma ora è primo e non può risentire della pressione. Ha vinto una gara pesantissima – ha affermato Maran – era una partita che aveva implicazioni psicologiche e la vittoria è arrivata grazie al gol di Kalulu. Tra le prime è quella che gioca meglio: probabilmente ci sono rose più attrezzate, ma il Milan ha una forza mentale unica”.