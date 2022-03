Il Milan non si ferma e si tiene stretta la vetta, steso l’Empoli di Andreazzoli

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Milan e l’Empoli con il risultato di 1-0 a favore dei rossoneri.

Il primo squillo del Milan arriva all’8′ con il tiro dalla distanza di Florenzi respinto da Vicario. Dopo due minuti, il portiere toscano è bravo a risolvere una carambola nella propria area di rigore. Al 19′ il Milan passa in vantaggio con la conclusione dalla distanza di Kalulu, bravo a battere di prima la respinta della barriera ospite su una punizione calciata da Giroud.

Al 36′ ci prova di nuovo Florenzi, ma la sua conclusione si spegne sull’esterno della rete. Trascorrono tre minuti e l’Empoli si fa vedere per la prima volta davanti con tiro di Pinamonti, che termina alto sopra la traversa. Il primo tempo si conclude con la parata di Vicario sul colpo di testa di Giroud.

Nella ripresa c’è tutto un altro Empoli. I toscani vanno vicinial pareggio, al 49′ con un colpo di testa di Luperto, parato da Maignan. Al 51′ i toscani sono di nuovi pericolosi con un angolo battuto da Bajrami, ma il portiere francese si fa trovare di nuovo pronto. I rossoneri fanno più fatica ed è solo Messias a provarci con due conclusioni bloccate entrambe da Vicario.

L’Empoli ci prova, ma il Milan porta a casa tre punti fondamentali

Al 78′ è bravissimo Saelemaekers ad anticipare tutti e a liberare la propria area. L’Empoli negli ultimi minuti reca qualche pericolo al Milan, che però riesce a portare a casa un successo fondamentale. I rossoneri, infatti, in attesa delle gare di domani di Inter e Napoli, hanno allungato in classifica

La classifica aggiornata: Milan 63+, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 56+, Roma 47, Atalanta 47*, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 40+, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32+, Udinese 29**, Spezia 29+, Sampdoria 26+, Cagliari 25+, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 16*.

+ partita in più, * una partita in meno, **due partite in meno