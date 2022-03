“Lascerà la Russia…”: Roma, nome nuovo sulla lista di Tiago Pinto

Nome nuovo per la Roma di Josè Mourinho. Occhi puntati su un giocatore che ha giocato in prestito in Russia, pronto a rientrare in Premier.

La Roma si guarda intorno e pensa già alla squadra del prossimo anno. Molto, ovviamente, dipenderà proprio da come finirà questa stagione e da quale piazzamento porterà a casa Josè Mourinho alla fine di questa stagione. Un piazzamento in zona Europa rappresenta l’obiettivo ultimo di un campionato dove la Roma ha vissuto diversi alti e bassi, qualche capitombolo di troppo ed un’amalgama che a tratti non è sembrata cosi ben assortita come doveva.

Resta, però, lo sguardo vigile anche sul mercato. Il club non perde mai l’occasione di monitorare profili che possano fare al caso della causa giallorossa. Anche molto giovani, visto che lo stesso Mourinho quest’anno ha mostrato a più riprese quanto sia incline a dare grande fiducia anche a ragazzi piccoli, giovani che possono già dare qualcosa alla Roma.

Roma, opportunità dalla Russia: nome nuovo per Tiago Pinto

In queste settimane abbiamo visto come la guerra in Ucraina abbia investito anche il mondo del calcio, con le squadre russe che sono finite al centro delle sanzioni da parte delle istituzioni del calcio. Insomma, pare possa esserci un esodo considerevole proprio dai club russi, e cosi anche per la Roma si potrebbe presentare un’occasione.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, Jean-Philippe Gbamin sarebbe pronto a lasciare il CSKA Mosca. Arrivato in prestito dall’Everton, il giocatore sarebbe monitorato attentamente anche dalla stessa Roma che punterebbe ad averlo in prestito.